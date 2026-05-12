В Англии мужчина с винтовкой начал стрельбу по машинам, один человек пострадал

Неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов из винтовки по проезжавшим машинам в английском городе Кембридж. Об этом пишет AF Post.
Автомобилисты были вынуждены спасаться бегством. Правоохранителям удалось задержать предполагаемого злоумышленника.
По данным издания, в результате ЧП один человек получил огнестрельное ранение, ему была оказана медицинская помощь.
Тем временем в Ницце произошла стрельба из автомата Калашникова. На площади Амариллис неизвестный расстрелял посетителей кафе и скрылся на подъехавшей машине. В результате инцидента два человека погибли, шестеро получили ранения.
