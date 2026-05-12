В Липецке образовательные организации на два дня переведут на дистант в целях безопасности

Для воспитанников детских садов и учеников младших классов организуют работу дежурных групп.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Образовательные учреждения в Липецке 12 и 13 мая будут переведены на дистанционный режим в целях безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На дистанционное обучение в Липецке 12 и 13 мая переводятся образовательные учреждения в целях безопасности в связи с возможными провокациями, сообщили в мэрии», — проинформировали в правительстве.

Очных занятий в школах не будет. Для младшеклассников и воспитанников детских садов организуют работу дежурных групп.

«Кружки и секции в учреждениях допобразования временно отменяются», — отметили в пресс-службе.