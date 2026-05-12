Комсомольские нефтяники отметили День Победы

Заводчане провели акцию «Бессмертный полк» и возложили цветы к Стеле Памяти, почтив память нефтяников, сражавшихся на фронте, трудившихся в тяжелейших условиях, чтобы обеспечивать армию топливом. Продолжилось мероприятие праздничным концертом на открытой площадке. Хор ветеранов «Сударушка» и вокалисты завода исполнили для зрителей песни военных лет, а школьники кружились в «Вальсе Победы».