Комсомольские нефтяники отметили День Победы

В честь 9 мая на Комсомольском НПЗ (входит в «Роснефть») прошли торжественные мероприятия, участие в них принимали сотрудники и ветераны предприятия, а также ученики «Роснефть-классов» и студенты. Накануне праздника на территории предприятия прошел торжественный митинг, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Заводчане провели акцию «Бессмертный полк» и возложили цветы к Стеле Памяти, почтив память нефтяников, сражавшихся на фронте, трудившихся в тяжелейших условиях, чтобы обеспечивать армию топливом. Продолжилось мероприятие праздничным концертом на открытой площадке. Хор ветеранов «Сударушка» и вокалисты завода исполнили для зрителей песни военных лет, а школьники кружились в «Вальсе Победы».
Для нефтяников были организованы показательные выступления спасателей и выставка пожарной техники. Все желающие могли посетить лазерный тир, пострелять из лука и даже попробовать себя в роли сотрудника газоспасательного отряда.
9 мая заводчане приняли активное участие в городском митинге в честь Победы советского народа над фашистскими захватчиками. По традиции, на Мемориальном комплексе землякам, погибшим в годы войны, состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню, прозвучали поздравления в адрес ветеранов города, представителей общественной организации «Дети войны».
В рамках праздничной программы также прошла легкоатлетическая эстафета среди предприятий и организаций Комсомольска-на-Амуре, в которой работники нефтезавода заняли второе место.
История Комсомольского нефтеперерабатывающего завода неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Предприятие ускоренными тепами достроили в 1941—1942 гг., и до окончания войны на фронт было отправлено более 200 тысяч тонн топлива. Мы помним, мы гордимся!