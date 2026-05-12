100 литров воды и аптечка: Россиянам дали советы на случай пандемии и нового карантина

В ситуациях, когда нужно длительное время находиться дома, например, в пандемию, и, возможно, без электричества — то есть холодильник не работает, — тогда подойдут все продукты длительного хранения. Это сухие крупы, макароны, мука, растительное масло, соль, сахар, чай, кофе и тому подобное. По сути, можно ориентироваться на набор для похода: всё, что не портится и не сгниёт. Мясные, овощные, фруктовые консервы — всё это хорошо хранится. С рыбными нужно быть осторожнее: при высокой температуре они могут быстрее портиться. Также рекомендую иметь витамины в таблетках — если не будет доступа к свежим овощам и фруктам, их придётся чем-то заменять.