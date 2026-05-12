АБА: доля блогеров с доходом от 1 млн рублей в месяц не превышает 5%

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Менее 5% российских блогеров имеют ежемесячный доход от 1 млн рублей, при этом именно эта категория авторов в наибольшей степени зависит от рекламодателей. Об этом говорится в исследовании Ассоциации блогеров и агентств (АБА), которое есть в распоряжении ТАСС.
Как уточнили в организации, у крупных блогеров, в отличие от менее охватных коллег, доля прямой рекламы в структуре дохода может достигать 90%. «Блогеры с доходом от миллиона — менее 5% рынка. Нередко встречаются модели, где выплаты от рекламодателей доходят до 90% от бюджета автора», — говорится в комментарии АБА.
В ассоциации подчеркнули, что в силу такой структуры монетизации именно наиболее крупные авторы первыми ощущают колебания рынка. «Падение на рынке быстро бьет по карману блогеров — в первую очередь, наиболее крупных, так как у них самая большая зависимость от рекламодателей», — добавили в организации. Остальной доход, помимо рекламы, формируют выплаты платформ, донаты и продажа собственных продуктов и другие источники.