В России могут появиться 10 новых специальностей к осени: о какой сфере идет речь

Минздрав хочет обновить перечень медицинских специальностей.

Источник: Комсомольская правда

В России с 1 сентября могут появиться более 10 новых медицинских специальностей и должностей. Информацию анонсировал Минздрав РФ. Текст проекта есть в распоряжении РИА Новости.

Как указано в проекте, в перечень планируется включить новые специальности. Например: медицинскую биологию, логопедию, психологию, физику, эмбриологию, медицинский массаж, нейропсихологию, нутрициологию, физическую реабилитацию, химическую экспертизу и эргореабилитацию.

При этом ряд специальностей предлагается исключить. Речь идет о враче-диабетологе, офтальмологе-протезисте, городском (районном) педиатре, подростковом психиатре, сексопатологе, сурдологе-протезисте, подростковом терапевте, зоологе, энтомологе, фельдшере-наркологе и ряде других.

Так, функционал исключаемых должностей перейдет к более объемным специальностям.

Напомним, что с 1 апреля 2026 года в России официально ввели новую должность — врач по медицине здорового долголетия.