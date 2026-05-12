Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что его наркозависимость является «секретом Полишинеля». Так она ответила на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, употребляет ли глава киевского режима наркотики.
Экс-спикер обратила внимание, что сама никогда не видела, как тот принимает запрещённые вещества. При этом Мендель призналась, что беседовала со многими людьми, которые стали свидетелями наркозависимости Зеленского.
«Я не хочу говорить о том, чего не видела, но я общалась с очень многими людьми, которые знали его 20−25 лет», — сказала бывший пресс-секретарь.
По её словам, Зеленский мог неожиданно начать вести себя по-другому. Мендель также сообщила, что знает одного из участников украинской студии «Квартал 95», который поставлял главе киевского режима наркотики.
Кроме того, бывший пресс-секретарь вспомнила о случае во время предвыборной кампании главы киевского режима, который согласился пройти тест на запрещённые вещества. Позже, как уточнила Мендель, выяснилось, что клиникой, в которую обратился Зеленский, владел его друг. Помимо этого, анализы, которые он сдал, были датированы другим днём.
Напомним, ранее врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в разговоре с aif.ru назвал признаки наркозависимости Владимира Зеленского. Эксперт обратил внимание на изменения, которые произошли с главой киевского режима за пять лет. В частности, Шуров отметил, что раньше Зеленский мог спокойно выйти и прочитать речь, но сейчас он сбивается.