Глава евродипломатии Кая Каллас испортила репутацию ЕС, заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик.
Он уточнил, что, в частности, речь идёт о невежестве Каллас.
«С Каей Каллас ЕС может только уменьшаться, но ни в коем случае не расширяться. Своим невежеством она дискредитировала ЕС для любого достойного человека», — написал Додик на своей странице в соцсети X*.
В январе Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что «станет очень умной».
Геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар считает, что такие люди, как глава европейской евродипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС. Кроме того, он назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
Журналист из Ирландии Чей Боуз высмеял Каллас за высказывание о якобы «вторжениях» РФ в другие страны. Профайлер Руслан Панкратов указывал на дефицит социального интеллекта у Каллас.
Кроме того, Каллас раскритиковал итальянский журналист Томас Фази. По его словам, Каллас «является глупой балтийкой». Он прокомментировал её высказывание против кандидатуры бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера на роль переговорщика с Российской Федерацией.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.