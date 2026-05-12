"Кортрос": большинство россиян не ищут удаленную работу из-за скуки дома

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россияне не планируют искать удаленную работу, поскольку они не чувствуют уверенности в завтрашнем дне или им скучно дома. На рынке недвижимости фиксируется устойчивый спрос на комфортные офисы с продуманной инфраструктурой, следует из результатов исследования экспертов ГК «Кортрос», которое было предоставлено ТАСС.
«Аналитики группы компаний ГК “Кортрос” провели исследование, в котором офисные сотрудники объяснили нежелание переходить на удаленный формат работы несколькими причинами. Так, 34% респондентов заявили, что при работе в офисе чувствуют большую уверенность в завтрашнем дне. По их мнению, физическое присутствие в компании способствует лучшему пониманию процессов и усиливает ощущение стабильности. Еще 18% участников опроса рассматривают офис как важную среду для профессионального развития и общения», — говорится в сообщении.
Респонденты отмечают, что личное взаимодействие с коллегами ускоряет обмен опытом и повышает эффективность работы. При этом 24% респондентов признались, что при работе из дома сталкиваются с ощущением скуки и снижением вовлеченности. Отсутствие смены обстановки и живого общения, по их словам, негативно влияет на мотивацию.
14% опрошенных заявили, что пока не обладают нужными скиллами для того, чтобы найти вакансию «на удаленке», но хотели бы и планируют пройти специальные курсы. А около 10% опрошенных сообщили, что им некомфортно работать в коворкингах. Среди причин — повышенный уровень шума, отсутствие привычной рабочей среды и сложности с концентрацией.
«Интерес к качественным офисным пространствам остается высоким. Эксперты отмечают, что, несмотря на развитие гибридных форматов, офис сохраняет значимую роль в формировании корпоративной культуры и поддержании командной динамики. Современные офисы кардинально изменились: они создают комфортную, технологичную среду с продуманной инфраструктурой, зонами для командной работы и индивидуальной концентрации. Как девелопер мы видим устойчивый спрос на такие пространства и продолжаем развивать офисные проекты, отвечающие новым требованиям сотрудников и бизнеса», — резюмировали в компании.