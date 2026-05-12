"Кортрос": большинство россиян не ищут удаленную работу из-за скуки дома

«Аналитики группы компаний ГК “Кортрос” провели исследование, в котором офисные сотрудники объяснили нежелание переходить на удаленный формат работы несколькими причинами. Так, 34% респондентов заявили, что при работе в офисе чувствуют большую уверенность в завтрашнем дне. По их мнению, физическое присутствие в компании способствует лучшему пониманию процессов и усиливает ощущение стабильности. Еще 18% участников опроса рассматривают офис как важную среду для профессионального развития и общения», — говорится в сообщении.