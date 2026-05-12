МВД: мошенники стали выманивать деньги под предлогом онлайн-опросов от банков

По результатам анкетирования злоумышленники обещают выплатить определенную сумму денег в качестве вознаграждения, для чего предлагают ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Мошенники стали внедрять схемы обмана, в ходе которых от лица банков предлагают людям проходить за плату онлайн-опросы. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Аферисты размещают в интернете от лица банков предложения пройти опрос, по результатам которого обещают выплатить определенную сумму денег в качестве вознаграждения. Человек, который попадается на обман, переходит по ссылке и отвечает на вопросы. Затем в конце открывается форма, в которой просят ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из СМС якобы для зачисления средств.

После этого мошенники получают доступ к банковскому счету, к которому была привязана карта.

В МВД призывают россиян не вводить реквизиты своих банковских карт на сомнительных сайтах и советуют проверять информацию об акциях и викторинах.