Раскрыто, когда приватизацию квартиры могут признать недействительной

Специального срока давности для таких споров нет — применяются общие правила (один или три года), а для не участвовавших в сделке лиц действует десятилетний срок. Сейчас обсуждаются поправки, которые могут ввести десятилетнее ограничение для оспаривания приватизации, чтобы не держать под риском квартиры, которые много лет назад вышли из государственной собственности.