Раскрыто обещание Зеленского Путину: что говорил украинский политик

Владимир Зеленский в ходе закрытой беседы с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году заявлял, что Украина не вступит в НАТО. Об этом сообщила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.
«Он [Зеленский] пообещал Путину, что Украина никогда не вступит в НАТО», — сказала она в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Мендель уточнила, что разговор происходил в числе ограниченного круга участников встречи в Париже в декабре 2019 года, где она также присутствовала. По ее словам, тогда Зеленский подчеркивал, что Украина никогда не была близко к членству в НАТО.
Ранее KP.RU сообщал, что урегулировать конфликт на Украине без решения проблемы расширения НАТО до границ России невозможно. Представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что Москва будет добиваться решения этой задачи военными или политическими методами.