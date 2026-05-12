Следующие длинные выходные наступят через месяц

Начавшаяся в России новая рабочая неделя будет короткой. Следующая — через месяц.
Напомним, в связи с празднованием Дня Победы большинство населения отдыхало с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая. Во вторник, 12 мая, началась четырехдневная рабочая неделя — трудиться предстоит до пятницы, 15 мая.
В следующий раз трехдневные выходные будут по случаю Дня России: они продлятся с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня. Предшествующая им рабочая неделя будет четырехдневной.
Осенью россиян ждет один праздничный выходной день — 4 ноября (в этом году День народного единства выпадает на среду). А на новогодние каникулы 2027 года жители страны уйдут с 31 декабря.
Напомним, постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные, принимается правительством ежегодно и осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха.