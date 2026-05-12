Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году

Сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с РИА Новости подробно разъяснил шкалу минимальных баллов Единого государственного экзамена, которая имеет двухуровневую структуру и влияет на дальнейшую судьбу выпускников. Для получения школьного аттестата установлены относительно невысокие базовые пороги: необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и получить удовлетворительную оценку (три балла) по математике базового уровня. Однако для тех, кто нацелен на поступление в высшие учебные заведения, требования значительно строже.
Как перечислил парламентарий, для подтверждения освоения программы по предметам естественно-научного цикла — физике, химии и биологии — нужно преодолеть планку в 36 баллов, по профильной математике потребуется 27 баллов, по информатике — 40, по истории и литературе — по 32, по географии — 37, по обществознанию — 42, а по иностранным языкам — 22 балла.
При этом сенатор предупредил, что даже преодоление этих порогов не является гарантией зачисления даже на платное отделение, так как внутри вузов идет дополнительный конкурсный отбор. В условиях высокой конкуренции решающим фактором, по словам Гибатдинова, становится система дополнительных бонусных баллов. Университеты обладают правом начислять абитуриентам до 15 баллов за индивидуальные достижения, перечень которых строго регламентирован. К ним относятся аттестат с отличием, золотой знак ГТО, волонтерская деятельность со стажем не менее четырех лет, а также результаты побед в перечневых олимпиадах.
Парламентарий уточнил, что конкретный «вес» каждого достижения определяет сам вуз, но максимум за одно из них обычно не превышает пяти баллов, и именно эти дополнительные очки в спорных ситуациях становятся решающими при зачислении на бюджетные места.