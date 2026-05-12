Росстандарт впервые утвердил ГОСТ для веганского парфюма

Летом 2026 года в России начнут действовать новые ГОСТы для туалетной бумаги, салфеток, медовухи и пивных напитков. С 1 июня вступит в силу стандарт для бумажной продукции. Согласно новым требованиям, минимальная ширина рулона туалетной бумаги должна составлять 90 миллиметров, а площадь одного листа — не менее 11 тысяч квадратных миллиметров. Изменения коснутся и пивных напитков. С июля обновлённый ГОСТ снизит требования к высоте пены и её стойкости. Также начнёт действовать новый стандарт для медовухи, который определит требования к составу, маркировке, упаковке и вкусовым свойствам напитка.