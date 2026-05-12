Национальный центр "Россия" впервые представит свои товары на Экспо в Харбине

ПЕКИН, 12 мая. /ТАСС/. Товары национального центра (НЦ) «Россия» впервые появятся на X Российско-китайском Экспо, которое пройдет 17−21 мая в городе Харбин (административный центр провинции Хэйлунцзян, северо-восток КНР).
«НЦ “Россия” впервые будет представлен в Китае на X Российско-китайском экспо с флагманским проектом “Универмаг”, — сообщается в пресс-релизе. — Экспозиция Универмага посвящена символичному сплетению культур и народов. Декоративные элементы стенда (оконные ставни, черепичная крыша, узоры регионов, бусины, природные материалы) подчеркнут богатство и огромное культурное наследие регионов России. А наличие орнаментов, декоративных композиций продемонстрируют общность культур России и Китая».
Как уточняется, на стенде появятся товары 60 отечественных производителей из 41 региона по 5 направлениям, включая «Лакомства», «Аксессуары», «Народные художественные промыслы и ремесла», «Посуда». Также будет представлена специальная коллекция изделий с цитатами президента РФ Владимира Путина. Посетители смогут ознакомиться с эксклюзивным совместным проектом китайского бренда и российского дизайнера Лизы Анисимовой, что «раскрывает художественный диалог РФ и КНР через язык высокой моды и современного искусства».
«Каждый образ объединяет авторскую ручную графику, безупречное исполнение и изысканные силуэты, вдохновленные наследием двух великих культур, — сообщается в пресс-релизе. — Для знакомства китайской аудитории с российскими народными промыслами на стенде НЦ “Россия” подготовлена насыщенная событийная программа».
В частности, как отмечается, мастерица из Республики Саха (Якутия) проведет мастер-класс по плетению изделий из конского волоса — одного из древнейших ремесел региона. Представительница Рязанской области познакомит гостей с искусством михайловского кружевоплетения — яркое цветное кружево вручную изготовляется на коклюшках в непрерывной технике, то есть без обрыва нити по всему изделию. Мастерица из Свердловской области представит художественную обработку дерева и продемонстрирует технику уральской росписи. Показательные выступления и мастер-классы по традиционным ремеслам пройдут 17 и 18 мая.
Прочие знаковые детали.
Кроме того, эксклюзивно для Экспо на стенде Универмага будет представлена специальная коллекция неваляшек. «Одна из игрушек выполнена в традиционных цветах КНР — красном и желтом — как знак уважения к культуре, наследию и духу китайского народа, — говорится в пресс-релизе. — Костюм неваляшки украшен изображением дикой сливы — символа обновления, стойкости и способности преодолевать трудности. Вторая неваляшка — в образе ребенка в костюме панды — одного из главных символов дружбы, гармонии и теплых отношений между Россией и Китаем».
На стенде НЦ «Россия» также представят макет нового здания пространства. Старт его строительству президент РФ дал 26 марта 2026 года, лично запустив работы на стройплощадке.
Как уточняется, здание станет «архитектурным событием мирового масштаба и символом современной России». Общая площадь комплекса превысит 200 тыс. кв. м, только выставочные пространства займут около 50 тыс. кв. м, а вся территория — более 14 га. Он сможет принимать порядка 20 тыс. гостей.
Национальный центр «Россия» и Экспо в Харбине.
НЦ «Россия» создан по распоряжению Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия», демонстрации достижений РФ и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.
Российско-китайское экспо проводится с 2014 года поочередно на территории РФ (Екатеринбург) и Китая (Харбин). С момента возникновения выставка привлекла более 1 тыс. компаний обеих стран и свыше 1 млн предпринимателей. За это время она позволила заключить контракты на десятки миллиардов долларов. В мае 2024 года это масштабное мероприятие, выступающее в качестве эффективной платформы для продвижения международного инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, в том числе на уровне регионов, посетил президент России.