Национальный центр "Россия" впервые представит свои товары на Экспо в Харбине

Российско-китайское экспо проводится с 2014 года поочередно на территории РФ (Екатеринбург) и Китая (Харбин). С момента возникновения выставка привлекла более 1 тыс. компаний обеих стран и свыше 1 млн предпринимателей. За это время она позволила заключить контракты на десятки миллиардов долларов. В мае 2024 года это масштабное мероприятие, выступающее в качестве эффективной платформы для продвижения международного инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества, в том числе на уровне регионов, посетил президент России.