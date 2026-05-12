«Нам нужна новая роль Европы в наших миротворческих усилиях. Возможно, мы попытаемся урегулировать ситуацию или добиться так называемого прекращения огня в аэропорту», — цитирует газета дипломата.
Сибига добавил, что Владимир Зеленский уже обсуждал данную инициативу с рядом европейских лидеров. По его словам, Киев рассматривает участие ЕС как поддержку дипломатических усилий под руководством США.
Ранее KP.RU сообщал, что Россия желает не перемирия, а прочного устойчивого мира. Президент Владимир Путин отметил, что украинский конфликт подходит к концу. По его словам, он готов к личным переговорам с Зеленским, но только для подписания мирного договора.