Юные журналисты Хабаровского края прошли обучение в рамках проекта

Активисты были разделены на два направления: трек «Старт» для начинающих медиацентров и трек «Профи» для опытных команд. В формате медиа лаборатории участники создавали подкасты, репортажи, социальную рекламу, клипы и фотографии разных жанров. Программа включала мастер классы по видеосъёмке, монтажу, дизайну и актёрскому мастерству, а также посещение Хабаровского филиала ВГИКа.