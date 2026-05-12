Юные журналисты Хабаровского края прошли обучение в рамках проекта

112 участников из 16 муниципальных образований Хабаровского края приняли участие в I этапе Всероссийского проекта «Медиапритяжение». Обучение прошло на базе Молодёжного досугового центра Движения Первых в рамках регионального проекта «Мой мир. Медиа». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Активисты были разделены на два направления: трек «Старт» для начинающих медиацентров и трек «Профи» для опытных команд. В формате медиа лаборатории участники создавали подкасты, репортажи, социальную рекламу, клипы и фотографии разных жанров. Программа включала мастер классы по видеосъёмке, монтажу, дизайну и актёрскому мастерству, а также посещение Хабаровского филиала ВГИКа.
Среди достижений: медиацентр «МАЯК» (Ванинский район) победил в номинации «Создание клипов», медиацентр «ОБЪЕКТивные» (Ванинский район) — в номинации «Репортаж», «Волна 67» (Ульчский район) — в номинации «Подкаст», команда «Первые из первых» (Верхнебуреинский район) — в номинации «Социальная реклама». В треке «Профи» отличились: «МедиаЦентр ХМР» (Хабаровский район) — за репортажную фотографию, «Ctrl+S» (Хабаровск) — за художественную фотографию, «КАДР 53» (Бикинский округ) — за создание клипов, Детская студия телевидения «Хабаровск» — за репортаж.
Проект позволил создать новые медиацентры в 15 районах края. Делегация региона представит Хабаровский край на всероссийском этапе проекта, состав группы будет определён до 26 июня.
