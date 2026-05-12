«Рекорд Победы» объединил жителей и гостей Владивостока

Собравшись вместе, участники силой воли и духа выполнили 29 585 упражнений — именно столько прошло дней с 9 мая 1945 года.
В патриотической акции «Рекорд Победы» приняли участие не только взрослые, но и дети, отмечает пресс-служба мэрии. В программу вошли подъемы туловища из положения лежа на спине, а также отжимания и упражнения с гирей. Каждый мог выбрать комфортное количество повторений и сделать перерыв в любой момент.
Группы участников выходили на площадку по 18 человек, а некоторые спортсмены возвращались на площадку по несколько раз.