Юрист рассказала, в каких случаях приватизацию квартиры могут признать недействительной

В беседе с агентством «Прайм» юрист Кристина Вострикова разъяснила риски, связанные с возможным аннулированием сделок по передаче жилья в собственность граждан, даже если с момента приватизации прошло много лет.
Ключевым основанием для пересмотра итогов разгосударствления может стать заключение экспертизы, подтверждающее, что в момент подписания документов человек не отдавал отчета своим действиям и не понимал их правовых последствий. В этом случае суд вправе признать процедуру недействительной, а квартира возвращается в муниципальную или государственную казну, полностью выпадая из наследственной массы.
Эксперт обратила внимание на отсутствие специального срока давности по данной категории дел: действуют общие нормы, ограничивающие период оспаривания одним или тремя годами, а для лиц, не принимавших участия в сделке, — десятью годами. В настоящее время в законодательных кругах активно обсуждаются поправки, призванные установить единый десятилетний пресекательный срок для подобных исков, чтобы обезопасить добросовестных владельцев недвижимости, давно выбывшей из госфонда.
В связи с сохраняющимися рисками Вострикова настоятельно рекомендует покупателям и наследникам при проверке юридической чистоты объекта ограничиваться не только актуальной выпиской из ЕГРН, но и скрупулезно восстанавливать всю историю возникновения права собственности, особенно если в цепочке фигурировали лица пожилого возраста или имелись медицинские обстоятельства.