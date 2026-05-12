У хабаровчан началась короткая рабочая неделя после майских

У жителей Хабаровского края после длинных майских выходных началась короткая рабочая неделя. На работу многие вернулись 12 мая, а впереди всего четыре рабочих дня — до пятницы, 15 мая.
Такой график связан с переносом выходного за 9 Мая. В 2026 году День Победы выпал на субботу, поэтому дополнительным днём отдыха стал понедельник, 11 мая.
Для хабаровчан это последняя короткая неделя в мае. После неё регион вернётся к обычному рабочему ритму, если у сотрудников нет отпусков, сменного графика или дополнительных выходных по месту работы.
Следующие длинные выходные ждут жителей края уже в июне. В честь Дня России страна будет отдыхать три дня подряд — с 12 по 14 июня, а 11 июня станет сокращённым рабочим днём.
После июньской паузы ближайший продолжительный отдых придётся только на осень: в ноябре россиян ждёт выходной на День народного единства.