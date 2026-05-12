«Мне было скучно»: мама Яны Кошкиной рассказала, почему решила ее родить

Яна Кошкина, звезда MAXIM, стала участницей шоу «Сокровища императора». Многие зрители считают, что она может выиграть главный приз в 10 миллионов рублей. В команде с ней выступает мама, но, судя по первым выпускам, ее откровения скорее мешают дочери.
Представляя друг друга, Яна и ее мать сделали неожиданные заявления. Они оказались настолько откровенными, что их сложно воспринять даже в контексте шоу.
Яна Кошкина представилась: «Меня зовут Яна Кошкина. Я актриса. Приехала на проект ““Сокровища императора”” для того, чтобы поддержать маму Марго». Она пояснила, что Марго хотела участвовать, поэтому, получив предложение от продюсеров, звезда «Однажды в России» выбрала именно ее, а не старшую сестру Ренату.
Марго прокомментировала: «Ну, не мама с дочкой. Ну, мы больше веселимся». Яна добавила, что маму в семье называют по имени, и если она слышит «мама», то обижается. В качестве примера Кошкина привела случай: «Один раз я совершила роковую ошибку. Полгода ты со мной не разговаривала? Месяцев пять, наверное. Для меня это было целой вечностью».
Мать подтвердила эту историю и отметила, что чувствует особую связь с младшей: «Потому что мы с ней на одной волне. Это мой самый любимый человек». Яна порадовалась, что услышала эти слова на проекте.
Далее последовало неожиданное признание Марго, которое в обычной жизни сочли бы странным. Она заявила: «Ну, я понимаю, что по паспорту это моя дочка. На самом деле — подружка. Ты бы, наверное, и не появилась бы на этот свет, если бы со старшей было весело. Старшая, она скучная. У нас вообще даже собаку зовут так же, как и сестру. Если бы Рената была другим человеком, тебя бы, наверное, не было. Но мне было с ней скучно, появилась ты — и сразу у нас пошло такое веселье! Должно быть весело, а она сидит, куксится, лежит. Я думаю: да ну что это такое? А потом вот это появилось. Это, конечно…».