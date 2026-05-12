Дальневосточная энергетическая компания провела акцию «Цветы Памяти»

В преддверии празднования 81-й годовщины Великой Победы Дальневосточная энергетическая компания (входит в Группу РусГидро) снова организовала и провела акцию «Цветы Победы». В рамках этой акции энергетики изготовили 10 тысяч экологических открыток, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Их получают посетители клиентских офисов ДЭК на всей территории присутствия компании: в Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, ЕАО и Якутии.
Впервые акция «Цветы Памяти» состоялась в прошлом году, первые экологические открытки клиентам компании вручали в честь празднования 80-летия Победы. «Живые» открытки изготовлены из посевной бумаги, которую производят из вторичных материалов с добавлением семян цветов — ромашки, львиного зева, рудбекии и аллисума. Если такую открытку измельчить и посадить в землю, семена, находящиеся внутри, прорастут.
— 9 Мая в память об участниках Великой Отечественной войны, о тех, кто подарил нам жизнь и будущее, сражался за свободу нашей Родины и одержал победу над страшным врагом, мы решили ежегодно дарить своим клиентам «живые открытки». Пусть они цветут в знак светлой памяти советских воинов, — отметил исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виталий Стороженко.