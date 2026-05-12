Почтальон из Приморья Ольга Кутасова борется за звание Народного почтальона года

Ольга Кутасова пришла на почту в 1997 году — и с тех пор не расстается с любимым предприятием. Сегодня ее маршрут составляет около 10 километров. Это 17 пятиэтажных домов, где живет около 400 пенсионеров, которые всегда с нетерпением ждут ее.