Почтальон из Приморья Ольга Кутасова борется за звание Народного почтальона года

Ольга Кутасова пришла на почту в 1997 году — и с тех пор не расстается с любимым предприятием. Сегодня ее маршрут составляет около 10 километров. Это 17 пятиэтажных домов, где живет около 400 пенсионеров, которые всегда с нетерпением ждут ее.
«В прошлом году мы не попали в финал конкурса, но воспользовались вторым шансом. Начальник верила в меня — и мы прошли. Я в Москву еду впервые, немножко страшновато, но все будет хорошо. Надо достойно выступить», — говорит Ольга Кутасова.
Голосование в номинации «Народный почтальон» открыто для всех жителей страны по 25 мая включительно, отмечает пресс-служба краевого кабмина.