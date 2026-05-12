Стобалльники ЕГЭ во Владивостоке получат по 100 тысяч рублей за предмет

Стобалльники ЕГЭ из столицы Приморья смогут получить по 100 тысяч рублей за каждый предмет, по которому они набрали максимальный балл и потом поступили в вуз Приморья. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владивостока, уточнив, что ещё в прошлом году инициатором такой выплаты стал глава города Константин Шестаков.
Город готов заплатить выпускнику за каждый экзамен, где он показал максимум: если школьник набрал 100 баллов по двум или трём предметам, сумма для него увеличится в два или три раза. В мэрии подчёркивают, что речь идёт именно о тех выпускниках муниципальных школ Владивостока, которые не только отлично сдали ЕГЭ, но и решили продолжить обучение в высших учебных заведениях Приморского края.
Чтобы получить деньги, нужно соблюсти несколько условий. Школьник должен окончить муниципальную общеобразовательную организацию Владивостока, на ЕГЭ набрать 100 баллов по одному или нескольким предметам, а затем поступить в любую образовательную организацию Приморского края, которая реализует программы высшего образования. Но и это ещё не всё: студент должен успешно закрыть свою первую сессию. Только после этого вчерашний школьник может претендовать на получение средств.
Городские власти обозначили конкретные сроки. Поощрение перечисляют не позднее 31 мая года, следующего за годом завершения обучения в школе. Для нынешних одиннадцатиклассников это означает, что при соблюдении всех условий деньги им переведут в 2027 году, тогда как в этом году выплаты предназначены для стобалльников выпуска 2025 года. Мэрия подчёркивает, что механизм закреплён постановлением, полный текст которого опубликован в разделе документов на официальном сайте.
Новая финансовая поддержка задумана как дополнительный стимул для сильных выпускников оставаться в регионе и поступать в приморские вузы. По данным городских властей, именно выпускники с высокими результатами ЕГЭ чаще всего уезжают учиться в другие субъекты. Уже второй год подряд часть из них может рассматривать местные университеты как более привлекательный вариант.