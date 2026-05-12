Стобалльники ЕГЭ во Владивостоке получат по 100 тысяч рублей за предмет

Город готов заплатить выпускнику за каждый экзамен, где он показал максимум: если школьник набрал 100 баллов по двум или трём предметам, сумма для него увеличится в два или три раза. В мэрии подчёркивают, что речь идёт именно о тех выпускниках муниципальных школ Владивостока, которые не только отлично сдали ЕГЭ, но и решили продолжить обучение в высших учебных заведениях Приморского края.