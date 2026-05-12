В РФ указали на одно из противоречий Европы: речь идёт о контактах с Москвой

«Шпионажа со стороны западников здесь полно, разведчиков тоже хватает, как и тех, кто за нами следит. При этом против нашей страны продолжается шпиономания. Периодически появляются сообщения о том, что те или иные страны настаивают на высылке наших дипломатов», — сказал постпред для РИА Новости.
По его словам, в Европе сегодня никого не волнует, насколько такая позиция противоречива.
Тем временем отношение Европы к России резко изменилось. Например, глава европейской дипломатии Кая Каллас признала возвращение растущего российского влияния в Европе, несмотря на давление Еврокомиссии. Тогда же Каллас сообщила, что Евросоюз в конце мая начнет обсуждение тем для возможных переговоров с Россией.