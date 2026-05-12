В Хабаровске специалисты проверяют воздух из-за дыма и запаха гари

Жителям советуют по возможности меньше находиться на улице, особенно утром и в жаркое время дня, когда дым может стелиться ниже.

В Хабаровске Роспотребнадзор усилил контроль за качеством воздуха из-за задымления и запаха гари. В своём MAX-канале ведомство сообщило, что лабораторные исследования уже идут, а ситуацию держат на постоянном контроле.

Специалисты проверяют воздух на содержание взвешенных веществ, оксида углерода, окислов азота и диоксида серы. Именно эти показатели особенно важны при дыме от палов травы, мусора и природных пожаров, когда воздух становится тяжёлым, а запах гари может ощущаться даже вдали от очагов.

Фон для такой проверки тревожный: в крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка. По данным минлесхоза на утро 11 мая, в регионе было зарегистрировано 8 лесных пожаров на площади 302,7 гектара, за сутки обнаружили 9 новых очагов и столько же ликвидировали, а с начала сезона в крае уже произошло 102 лесных пожара на общей площади более 62 тысяч гектаров.

Кроме лесных пожаров, ситуацию усугубляют палы сухой травы. Ранее МЧС сообщало, что с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали более 320 таких загораний, а в последние дни огонь вспыхивал и в черте Хабаровска — в том числе в Южном микрорайоне, где горели трава, мусор и покрышки.

Жителям советуют по возможности меньше находиться на улице, особенно утром и в жаркое время дня, когда дым может стелиться ниже. При выходе из дома лучше использовать влажную маску или респиратор, закрывать окна и двери, чаще делать влажную уборку, пить больше воды и ограничить физические нагрузки детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

При кашле, одышке, слабости, боли в груди или резком ухудшении самочувствия лучше не ждать, пока «само пройдёт», а обратиться к врачу. Людям с хроническими заболеваниями Роспотребнадзор рекомендует строго выполнять назначения специалистов и держать нужные лекарства под рукой.

