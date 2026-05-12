В Хабаровске специалисты проверяют воздух из-за дыма и запаха гари

Жителям советуют по возможности меньше находиться на улице, особенно утром и в жаркое время дня, когда дым может стелиться ниже. При выходе из дома лучше использовать влажную маску или респиратор, закрывать окна и двери, чаще делать влажную уборку, пить больше воды и ограничить физические нагрузки детям, пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.