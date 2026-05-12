Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.
«Сегодняшние меры представляют собой одни из самых жестких, которые Великобритания когда-либо предпринимала для борьбы [с деятельностью России]», — говорится в сообщении.
По утверждению Британии, санкции направлены на противодействие якобы «злонамеренным кампаниям информационной войны». Под ограничения также попали 49 человек, якобы связанных с Агентством социального проектирования.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения.
Президент Владимир Путин заявлял, что ограничительные меры не имеют международно-правового основания, поскольку не утверждаются Совбезом ООН. По его словам, санкции против России являются незаконными.