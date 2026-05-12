El Deber: суд выдал ордер на задержание экс-президента Боливии Моралеса

Источник: Аргументы и факты

Суд в Боливии выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса после того, как он не пришёл на слушания по делу о торговле людьми, информирует El Deber.

По данным издания, речь идёт о суде департамента Тариха.

«Слушания приостановлены без даты возобновления, потому что для того, чтобы слушания начались, фигуранты могут быть задержаны или явиться добровольно», — заявил председатель суда Луис Эстебан Ортис.

Напомним, Эво Моралес является фигурантом по делу о торговле людьми. Слушания начались 11 мая текущего года. Экс-президент Боливии и другие подозреваемые не явились в суд.

Обвинения были выдвинуты в декабре 2024 года. По версии правоохранителей, у Моралеса была связь с 15-летней девочкой. По словам следователей, знакомство организовали её родители ради «карьеры в госсекторе». Предполагается, что несовершеннолетняя забеременела.

В деле фигурирует мать потерпевшей, которую обвиняют в непосредственном участии в преступной схеме торговли людьми.

Моралес отвергает вину, утверждая, что является жертвой политического преследования.