El Deber: суд выдал ордер на задержание экс-президента Боливии Моралеса

Суд в Боливии выдал ордер на задержание бывшего президента Эво Моралеса после того, как он не пришёл на слушания по делу о торговле людьми, информирует El Deber.
По данным издания, речь идёт о суде департамента Тариха.
«Слушания приостановлены без даты возобновления, потому что для того, чтобы слушания начались, фигуранты могут быть задержаны или явиться добровольно», — заявил председатель суда Луис Эстебан Ортис.
Напомним, Эво Моралес является фигурантом по делу о торговле людьми. Слушания начались 11 мая текущего года. Экс-президент Боливии и другие подозреваемые не явились в суд.
Обвинения были выдвинуты в декабре 2024 года. По версии правоохранителей, у Моралеса была связь с 15-летней девочкой. По словам следователей, знакомство организовали её родители ради «карьеры в госсекторе». Предполагается, что несовершеннолетняя забеременела.
В деле фигурирует мать потерпевшей, которую обвиняют в непосредственном участии в преступной схеме торговли людьми.
Моралес отвергает вину, утверждая, что является жертвой политического преследования.