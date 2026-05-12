«Гвоздик» в пищеводе: врачи Владивостока спасли подростка от последствий проглоченного пирсинга

Врачи эндоскопического отделения Краевой детской клинической больницы № 1 во Владивостоке помогли девушке-подростку, которая случайно проглотила часть пирсинга от языка, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Металлический “гвоздик” не смог выйти самостоятельно, поэтому врачам пришлось доставать его специальными щипцами», — говорится в сообщении.
Как отмечают врачи, дети и подростки регулярно глотают самые неожиданные предметы: от монет и магнитов до деталей игрушек и батареек.
Особую тревогу у медиков вызывают проглоченные батарейки. Под действием желудочного сока они быстро разрушаются, вызывая электрохимический ожог. Если элемент питания застревает в пищеводе, он способен прожечь стенку органа, что впоследствии тяжело лечится. Врачи призывают родителей следить, чтобы такие опасные предметы не попадали в руки малышам.
Специалисты рассказывают, что хоть в 80−90% случаев инородные тела удается извлечь без последствий, ежегодно в больнице на Первой речке проходят длительное лечение пациенты, пострадавшие от собственного любопытства.
Монеты и 108 магнитов: репортаж из эндоскопического отделения Краевой детской больницы № 1.
Заведующий отделением Алексей Ткачук показал коробочку с «трофеями» и объяснил, почему батарейка в пищеводе может навредить за два часа.