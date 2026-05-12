«Гвоздик» в пищеводе: врачи Владивостока спасли подростка от последствий проглоченного пирсинга

Особую тревогу у медиков вызывают проглоченные батарейки. Под действием желудочного сока они быстро разрушаются, вызывая электрохимический ожог. Если элемент питания застревает в пищеводе, он способен прожечь стенку органа, что впоследствии тяжело лечится. Врачи призывают родителей следить, чтобы такие опасные предметы не попадали в руки малышам.