Швыдкой о том, почему стал персоной нон грата в Латвии: "Мотив комичный"

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, почему он с апреля объявлен персоной нон грата в Латвии. Об этом Швыдкой рассказал Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда».
Он добавил, что вместе с тем Украина внесла его в станционные списки.
«Мотив комичный — я готовил российскую программу на Венецианской биеннале. Так что это почти награда», — рассказал эксперт.
Швыдкой напомнил, что недавно в итальянской прессе вышла статья «Последний самурай Буттафуоко» — о президенте Венецианской биеннале, который поссорился с европейскими политиками.
По словам Швыдкого, этот человек описал скандал следующим образом: за 30 лет правления Медичи, когда происходили кровавая бойня, резня, отравления, аресты и прочие преступления, творили Микеланджело, Леонардо да Винчи и многие другие гении Возрождения, тогда как Швейцария за 500 лет мира и покоя дала миру только часы с кукушкой.
Президент биеннале, как отметил Швыдкой, заявил, что не хочет превращения биеннале в эти самые часы, и настоял на участии в выставке таких «неудобных» стран, как Россия.
9 мая в Венеции началась 61-я биеннале, которая сразу вызвала у посетителей шквал критики.