Вся боль «Авангарда» — в одном тексте: от буллита Бенды до 33 секунд Буше

В прошлую среду у омичей была худшая ночь в этом году.
Есть ли смысл напоминать, что было? Вы и без нас знаете: 3−1 в серии, 33 секунды от финала, 3:1 в решающем матче, поражение во втором овертайме, третий год подряд «Локомотив» побеждает в седьмом матче и идёт дальше. А-а-а-а-а.
В понедельник на «G-Drive Арене» закрывали хоккейный сезон, хотя многие (и мы в том числе) были уверены, что в этот день именно здесь будет первая игра финала Кубка Гагарина. Как будет развиваться дальше «Авангард» — посмотрим, слова Сопина внушают уверенность. А пока давайте сделаем так: попробуем собрать в этом тексте всю боль, все самые обидные поражения нашего хоккея, мысленно оставить их в прошлом и двигаться дальше.
Потому что охота будет продолжаться. А как иначе?
2002 год: буллит Бенды.
За год до этого «Авангард» впервые осознал себя суперклубом. После первого в истории финала «ястребы» обзавелись крутой формой с языками пламени, культовым гимном и дерзкими плакатами в городе «Новый сезон — новый чемпион!».
Усилившиеся вернувшимся из Америки Сушинским, а затем и олимпийскими чемпионами Патерой и Прохазкой, «ястребы» входили в число главных претендентов на победу в Суперлиге. Компанию им составила внезапно не «Магнитка», а ярославский «Локомотив». Волжане впоследствии выиграли регулярку, а «ястребы», забуксовав на финише, отдали второе место «Ак Барсу». Впрочем, там казанцев поджидало «Динамо», омичам же в четвертьфинале досталась «Северсталь», которую не без труда удалось разобрать в четырёх встречах — 3−1.
А вот в полуфинале с «Ак Барсом» вышло тяжелее. Команды обменялись домашними победами, пятый же матч повторил сюжет серии: «ястребы» отыгрались с 0:2 в основное время и перевели игру в овертайм, а затем и в буллиты. Из десяти бросков точным стал лишь последний, в исполнении казанца Яна Бенды. Первой победы по буллитам в плей-офф оставалось ждать ещё два года.
2005 год: 0:11 с «Динамо».
Постчемпионский сезон «Авангард» с Ягром в составе завершил на шестом месте по итогам регулярки. Уже в четвертьфинале случился ремейк прошлогоднего финала: омичи повторили свой подвиг, отыгравшись с 0−2 и выиграв решающую встречу благодаря гениальному сольному проходу Ягра через всё поле.
Полуфинал с «Динамо» омичи начали с гостевой победы по буллитам. А вот дальше началось невообразимое: рассказывают, что перед ответным матчем у Ягра украли две клюшки; одна из них — та самая, которой он забивал «Магнитке» в четвертьфинале. «Авангард» сломался уже после первого гола: в стартовой атаке хозяев отличился Павел Дацюк. И понеслось. Шесть шайб влетело в наши ворота до перерыва, ещё пять — в оставшиеся сорок минут. Свидетели избиения «ястребов» говорили, что в ворота несчастных Маракла и Соколова летело всё.
0:11 — но в серии-то 1−1. Впрочем, в Омске «ястребы» проиграли ещё дважды (0:1, 1:3) и закончили сезон. Достоен упоминания гол-фантом Игоря Мирнова в третьем матче: в третьем периоде после его броска шайба ударилась о штангу и вылетела на линию ворот. Судья Рафаэль Кадыров сомнительное взятие засчитал, чем вызвал массу негатива в свой адрес.
2007 год: «Юность».
Хоккейные еврокубки — традиция, к которой российские команды относились довольно прохладно. А зря: когда ещё можно было проверить себя в боевых условиях против лучших команд Европы!
В еврокубках россияне не играют с конца нулевых, и когда вернутся теперь, большой-большой вопрос. В 2005-м «Авангард» на правах победителя Суперлиги выиграл в Питере Кубок Европейских чемпионов — с голом Ягра в овертайме финала. Два года спустя «ястребы» на правах вице-чемпиона попали в Континентальный кубок, причём сразу в финальную четвёрку. В венгерском Секешфехерваре омичи забили шесть местной «Альбе», четыре — главному сопернику, финскому «Ильвесу», оставалось только обыграть чемпиона Беларуси, минскую «Юность».
Соперники держались как могли. Не раз и не два выручал минчан вратарь Степан Горячевских. «Юность» за матч отыграла 22 минуты в меньшинстве, но так и не пропустила. Беларусы забрали своё по буллитам, и такой исход после матча Валерий Белоусов назвал «катастрофой».
2009 год: 1:11 и 16 секунд Курьянова с «Ак Барсом».
О самом безбашенном сезоне в истории клуба сказано более чем, так что перейдём сразу к плей-офф. После выцарапанного в последнюю минуту 16-го места в регулярке «ястребы» выбили действующего чемпиона из Уфы и вели 2−1 в серии с казанским «Ак Барсом». События четвёртого матча в серии вновь объяснению не поддаются, а ведь всё могло пойти иначе, будь бы поточнее Дмитрий Власенков в дебюте игры.
Однако ж. Менее чем за две минуты казанцы оформили три шайбы в наши ворота, и Александра Фомичёва сменил Евгений Царегородцев. Град голов успокоился, но лучше не стало. К первому перерыву Казань вела 6:0, ко второму — 9:1 (Ягр соорудил гол для Антона Малышева), а Омск себе в актив смог занести только зрелищную драку Александра Свитова с Алексеем Емелиным. Капитана «барсов» после кулаков от #15 унесли на носилках, позже выяснилось, что у Емелина «всего лишь» сломан нос. Итоговый счёт 11:1 лишь чудом не превзошёл достижение «Динамо» четырёхлетней давности.
От такого избиения команда Игоря Никитина оправилась быстро. Через два дня в пятом матче с «Ак Барсом» благодаря голам Ягра и Рябыкина в середине встречи «ястребы» вели 2:1. Последняя минута, вбрасывание в зоне Омска. Курьянов проигрывает вчистую борьбу Капанену, Первышин отдаёт пас на Илью Никулина, бросок — 2:2. 16 секунд отделили нас от полуфинала с «Локомотивом», а в овертайме точку поставил Олег Петров.
2012 год: Финал с «Динамо».
Два следующих года тоже достойны упоминания. В 2010-м «ястребы» единственный раз в истории не выиграли в плей-офф ни разу, сенсационно уступив в первом раунде «Нефтехимику» Владимира Крикунова (0−3). Год спустя у нижнекамцев удалось взять реванш (4−3), но не хватило сил на четвертьфинал с «Металлургом» (3−4).
А вот в 2012-м всё шло как надо. На пути к решающей серии «ястребы» отдали всего два матча: в четвертьфинале и полуфинале «Металлургу» и «Трактору» соответственно. События финала с московским «Динамо» вкратце можно описать так: не дожали в пятой игре, потеряли концентрацию и развалились.
Более популярна, правда, другая версия: «Авангард» заставили отдать финал объединённому хоккейному клубу едва ли не по личному приказу министра внутренних дел Нургалиева. Но можно пересмотреть последние три матча и убедиться: «ястребы» закопали себя сами, в том числе — из-за излишней эмоциональности их тренера Раймо Сумманена. Хотя и без подковёрных игр не обошлось: вспомнить хотя бы, что лидера омской обороны Антона Белова отстранили прямо по ходу финала за допинг.
2014 год: Кубок Надежды.
Очень скоро оказалось, что катастрофа с «Динамо» — цветочки по сравнению с тем, что будет далее. В 2013-м «ястребы» три игры подряд не могли забить «Трактору» и уступили челябинцам во втором раунде с соотношением шайб 3:16. Ещё через год стало совсем уж плохо. Омичи с Сёминым, Широковым, Пережогиным, Курьяновым, Калининым и, ни много ни мало, Милошем Ржигой на тренерском мостике заняли аж 10-е место в конференции и впервые в истории не попали в плей-офф.
Кубком Надежды назывался плей-офф для тех, кто не попал в плей-офф. Общее отношение общественности к турниру выражал хотя бы тот факт, что первые игры «Авангарда» даже не показывал «12 канал». На стартовый матч с «Югрой» пришло 2170 человек — и это в городе, где два года назад почти выиграли Кубок Гагарина! Но тут «ястребы» неожиданно воспряли духом: 3−1 в четвертьфинале, 3−1 в полуфинале и 3−0 — в финале с минским «Динамо», причём «золотой» гол был забит за 15 секунд до конца третьей игры.
Низшая точка была пройдена, но развития не было. Семь лет подряд омичи не могли пройти дальше второго раунда. Ни творец золотой молодёжки Корноухов, ни вернувшийся Сумманен, ни многоопытный Канарейкин не могли помочь Омску. Но весной 2018-го пришли Крылов с Сушинским, позднее прибыл Хартли… Остальное — история.
2020 год: Цулыгин.
Кстати, о Хартли. Был год, когда опытного тренера костерили ничуть не меньше, чем Ги. И это после первых за семь лет медалей и принципиально нового стиля игры: ах, это прекрасное слово «форчек»!
В межсезонье Боб сделал ставку на габаритных игроков, омичи даже несмотря на череду травм завершили регулярку третьими и вышли в плей-офф на «Салават Юлаев» под руководством 45-летнего Николая Цулыгина. Уфимцы в регулярке проиграли все четыре игры омичам, но в плей-офф взяли себя в руки — 4−2. Героями в составе башкирского клуба стали те, от кого это и ожидалось больше всего: Линус Умарк забил «ястребам» 5 раз, а Теему Хартикайнен за 6 игр настрелял невероятные 12 (1+11) очков.
А Хартли… Болельщики его подвергли масштабной обструкции. Говорили, что Уфа обыграла Омск одной тройкой. Что негоже обладателю Кубка Стэнли проигрывать простому башкирскому парню. Что в тактике Боба гибкости нет и что прошлогодний финал — везение.
Много чего ему говорили в марте 2020-го. А через год Боб взял и выиграл Кубок.
2022 год: Рябыкин.
«G-Drive Арену» несмотря ни на что ввели в эксплуатацию в срок. Правда, открылась она не к началу нового сезона, а на месяц позже. До этого «ястребам» предстояла беспрецедентная 12-матчевая выездная серия игр.
Боб Хартли, отработав с командой четыре года в Балашихе, заявил, что уходит на пенсию. В Омск команду возвращал его помощник Дмитрий Рябыкин — в клубе надеялись, что тот сохранит философию канадца и продолжит вести команду на самые высокие места, но…
Но быстро выяснилось, что «наследие Боба» — это нечто большее, чем просто тетрадка с игровыми моделями. «Ястребы» в 6 стартовых играх сезона набрали 1 очко — такого вообще никогда не было. Терпение руководства лопнуло на шестнадцатой игре после 0:4 от «Куньлуня» — к середине октября Рябыкину указали на дверь.
Его сменил Михаил Кравец. У помощника помощника Хартли был опыт работы главным в клубах нижней половины таблицы, но главное — с «Авангардом» у него неожиданно попёрло. К стилю игры омичей при питерском наставнике могли быть вопросы, но именно при нём «ястребы» выиграли свои единственные с чемпионства до этой весны медали. Ну, и за 4−0 в серии с «Металлургом» тоже стоит Кравцу сказать спасибо.
2024−2026 годы: «Локомотив».
Тут вы и сами всё помните.
Раз.
Два.
Три.
А теперь оставляем это в прошлом и движемся дальше.