Вся боль «Авангарда» — в одном тексте: от буллита Бенды до 33 секунд Буше

Кубком Надежды назывался плей-офф для тех, кто не попал в плей-офф. Общее отношение общественности к турниру выражал хотя бы тот факт, что первые игры «Авангарда» даже не показывал «12 канал». На стартовый матч с «Югрой» пришло 2170 человек — и это в городе, где два года назад почти выиграли Кубок Гагарина! Но тут «ястребы» неожиданно воспряли духом: 3−1 в четвертьфинале, 3−1 в полуфинале и 3−0 — в финале с минским «Динамо», причём «золотой» гол был забит за 15 секунд до конца третьей игры.