Более 400 нарушений ПДД зафиксировали в Хабаровском крае

Всего за сутки выявлено 405 нарушений ПДД. В их числе 15 водителей, управлявших ТС в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ), из них 7 — в Хабаровске. Зафиксировано также 15 водителей, не пропустивших пешеходов на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), 12 — в Хабаровске. Кроме того, 18 пешеходов нарушили правила перехода (ст. 12.29 КоАП РФ), 8 — в Хабаровске. Ещё 21 водитель находился за рулём без права управления или был лишён прав (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), 6 — в Хабаровске.