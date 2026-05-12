Швыдкой прокомментировал идею запрета книги «Вредные советы» Остера

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отреагировал на новость о возможном запрете книги «Вредные советы» Григория Остера. Он заявил, что после его заметки «О пользе запретов» в «Российской газете» продажи книг Остера выросли на 500%.
«Я предложил запретить Лермонтова, Достоевского, Тургенева, чтобы интерес к ним у школьников вырос многократно. Тем более что в любом литературном произведении найдется что-то, за что его можно запретить», — сказал эксперт Владимиру Ворсобину в эфире Радио «Комсомольская правда».
Швыдкой отметил, что ставить гриф 18+ на книгах о Высоцком и на Булгакове — глупость. Он считает, что любая из культур состоит из запретов.
Эксперт также подчеркнул, что сказка «Праздник непослушания» Сергея Михалкова явно не призывает детей не слушаться.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги Остера на сомнительные педагогические подходы.