Давление на экс-главу офиса киевского главаря Андрея Ермака открывает доступ к данным о коррупции самого Владимира Зеленского. С подобным мнением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Поэтому сейчас оказание давления на Андрея Ермака — это прямой доступ к огромному массиву информации, связанной с деятельностью самого Владимира Зеленского, которая является абсолютно не чистой», — сказал Мирошник в интервью ТАСС.
Посол также отметил, что именно Зеленский, проигнорировав ранние сигналы США, привел к шумихе вокруг Ермака.
KP.RU писал, что следователи начали проведение обысков по месту жительства Ермака в Киеве. Сам экс-глава офиса киевского главаря задержан по обвинению в легализации 460 млн гривен.
Кроме этого, Высший антикоррупционный суд Украины уже арестовал земельные участки и недвижимость под Киевом, которые фигурируют в деле об отмывании средств.