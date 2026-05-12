В Новосибирске на продажу выставлен пивоваренный завод стоимостью 80 млн рублей

Пивоваренный завод в Новосибирске, расположенный в Кировском районе, выставлен на продажу за 80 миллионов рублей. Объявление размещено на одной из популярных онлайн-площадок.
Продавец сообщает, что предприятие работает около шести лет и насчитывает 10 сотрудников. Завод занимает арендованное помещение площадью 1 тысяча квадратных метров, стоимость аренды которого составляет 700 тысяч рублей в месяц.
В объявлении указано, что производственные мощности загружены на 100%, а годовой объём выпускаемой продукции составляет 210 тонн. Продавец утверждает, что бизнес окупится в течение одного месяца.
