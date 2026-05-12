"Известия": вокруг дата-центров возведут защитные полосы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Дата-центры, создаваемые в России, будут ограждены защитными полосами. Нужные законодательные акты могут быть приняты до конца 2026 года, благодаря им дата-центры не должны создавать неприятности жильцам окружающих домов и социальным объектам, сообщают «Известия» со ссылкой на проект дорожной карты развития центров обработки данных (ЦОД), подготовленный аналитическим центром при правительстве.

«При размещении ЦОД на территориях с активной жилой застройкой могут возникать вопросы, связанные с требованиями к уровню шума, инженерной нагрузкой и градостроительными ограничениями. В этой связи обсуждаются подходы, направленные на более четкое территориальное планирование размещения таких объектов и предотвращение потенциальных конфликтов между инфраструктурными объектами и жилой застройкой», — уточнили в Минцифры.

Так, будут рассматриваться варианты градостроительного и инфраструктурного планирования, которые позволят обеспечить предсказуемые условия для оптимизации цифровой инфраструктуры и комфортабельной среды для жильцов прилегающих домов.