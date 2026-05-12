ВОЗ: У пассажиров на борту лайнера с хантавирусом произошли нервные срывы

Длительное пребывание на лайнере MV Hondius сказалось на ментальном состоянии пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

Некоторые пассажиры лайнера MV Hondius, вынужденные длительное время пребывать на борту судна из-за вспышки смертельно опасного хантавируса, столкнулись с нервными срывами. Об этом рассказал телеканалу Sky News руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Очень трудно оставаться в маленьком контейнере на протяжении нескольких недель, — уточнил глава ВОЗ. — Вы можете себе представить, как это повлияло на них с ментальной точки зрения».

По его словам, решение разрешить пассажирам отправиться в родные страны для прохождения лечения под наблюдением врачей стало наилучшим в сложившейся обстановке.

Как писал сайт KP.RU, на круизном лайнере MV Hondius выявили семь случаев заражения хантавирусом, три из них — смертельные. ВОЗ допустила версию, которую нам накануне высказал академик Сергей Нетесов: речь, скорее всего, идет о самом опасном виде вируса, который передается от человека человеку.

Самое тревожное: десятки туристов покинули лайнер еще до того, как стало понятно, что на борту — смертоносная инфекция. Они высадились по пути на островах, чтобы улететь домой.

Позднее стало известно об еще одной жертве. Участвовавший в эвакуации пассажиров круизного лайнера MV Hondius во время вспышки хантавируса сотрудник Гражданской гвардии Испании умер в результате сердечного приступа.