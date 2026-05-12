«Надеюсь, ты не точишь зубы»: Жумагулов затроллил своего скандального соперника перед боем

Он пошутил о фиаско Северино в его дебютном бою в UFC. Бразильский боец был дисквалифицирован за укус своего соперника Андре Лимы. После боя глава промоушена Дана Уайт расторг контракт с ним, а атлетическая комиссия штата Невада наказала скандального спортсмена. Лима, пострадавший от укуса, получил уникальный бонус от UFC в размере 50 тыс. долларов за «Укус вечера».