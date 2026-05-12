«Надеюсь, ты не точишь зубы»: Жумагулов затроллил своего скандального соперника перед боем

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов обратился к своему сопернику бразильцу Игору Северино перед чемпионским боем — файтер напомнил о самом скандальном эпизоде карьеры противника, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

В своем профиле в Instagram казахстанец «Жако» оставил послание бразильскому бойцу Игору.

«Эй, Игор, надеюсь, ты не точишь зубы перед нашим боем. Не переживай — ты не подойдешь достаточно близко, чтобы укусить. Весь вечер я буду держать тебя на дистанции своих ударов», — написал Жумагулов.

Он пошутил о фиаско Северино в его дебютном бою в UFC. Бразильский боец был дисквалифицирован за укус своего соперника Андре Лимы. После боя глава промоушена Дана Уайт расторг контракт с ним, а атлетическая комиссия штата Невада наказала скандального спортсмена. Лима, пострадавший от укуса, получил уникальный бонус от UFC в размере 50 тыс. долларов за «Укус вечера».