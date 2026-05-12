Трамп назвал имена возможных преемников после завершения его срока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал идеальную команду от республиканцев для управления страной после завершения его срока. Он выделил вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, назвав их отличными претендентами на следующих выборах.
Граждане США в ноябре 2028 года выберут следующую администрацию, в бюллетене от партий будет по две фамилии претендентов: на пост президента и вице-президента. Американский лидер не уточнил, кого подразумевает в каком качестве.
На ужине в Розовом саду Белого дома в честь недели работников полиции он предложил гостям мероприятия провести предварительные выборы.
— Давайте: кому нравится Джей Ди Вэнс? — спросил Трамп.
— Кому нравится Марко Рубио? — продолжил он после аплодисментов первому участнику.
— Звучит отлично для бюллетеня: Джей Ди и Марко. Идеальные кандидаты. Кстати, я верю, что это команда мечты, но есть небольшие детали, — заявил глава США, не уточнив, что имеет в виду, передает РИА Новости.
На предстоящих выборах в США могут победить демократы — они с большей вероятностью будут лидировать в обеих палатах Конгресса. Такое мнение 6 мая выразил политолог Малек Дудаков.