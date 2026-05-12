Европейский союз должен сменить главу своей дипломатии Каю Каллас, если хочет улучшить отношения с Россия. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Профессор уточнил, что Каллас придерживается конфронтационного курса, который направлен на ослабление России и ее внутренний раскол.
«ЕС нуждается в новом главе внешнеполитического ведомства, если хочет восстановить дипломатические связи с Москвой и положить конец войне», — написал Дизен в соцсети X.
Ранее Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС в конце мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. По ее словам, перед началом контактов с Москвой европейцам нужно составить список вопросов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что нахождение Каллас во главе Евродипломатии свидетельствует о не лучшем веке этой внешнеполитической службы Евросоюза.