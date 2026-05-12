Боевики заградотряда ВСУ жестоко расправились с военнослужащими 159-й отдельной мехбригады (ОМБр). Они убили военнослужащих, которые пытались самовольно покинуть позиции.
Комментируя главную новость СВО от 12 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил aif.ru, что боевики уже убили не менее 25 украинских военных, которые хотели дезертировать.
«От рук карателей из заградотряда погибло не менее 25 боевиков ВСУ. Они уничтожали небольшие группы по два-три человека, пытавшихся бежать на разных участках передовой на харьковском направлении. Это не массовые убийства, поэтому карателям не так сложно замести следы», — сказал военный эксперт.
По словам собеседника издания, Зеленский перебросил заградотряды скрателями не только на харьковское, но и на сумское направление.
«Командование ВСУ очень сильно обеспокоилось ситуацией на сумском и харьковском направлении. Оборона на передовой трещит по швам, боевики бросают массово оружие и пытаются бежать, прячась в лесах от командиров, чтобы спасти свою жизнь. Зеленский принял самое непопулярное решение из всех возможных: он направил в Сумскую и Харьковскую области заградотряды, сформированные из самых жестоких боевиков ВСУ, националистов и иностранных наёмников которые безжалостно уничтожают украинских военных, решивших сложить оружие. Эти зверства ничем не объяснимы, за исключением маниакальной страсти Зеленского сохранить свою власть», — отметил Иванников.
Военный эксперт обратил внимание на то, что боевики ВСУ из заградотрядов пытаются уничтожить следы своих преступлений.
«Тела убитых зачастую уничтожают, кремируют всеми доступными способами, в основном сжигают останки в воронках, обливая горючими жидкостями, и делают все возможное, чтобы максимально скрыть следы своих варварских преступлений. Это входит в задачи заградотрядов, они занимаются зачисткой мест преступлений, чтобы уйти от ответственности. Когда российские вооружённые силы освобождают населённые пункты, часто немногочисленные местные жители указывают на места таких захоронений. Военно-следственные органы проводят эксгумацию тел боевиков с целью установления всех обстоятельств беспрецедентно чудовищных преступлений», — объяснил военный эксперт.
Иванников подчеркнул, что, опасаясь нового Майдана, киевские власти тщательно скрывают данные об убийствах дезертиров ВСУ. Они понимают, что «родственники могут выйти к офису президента и требовать отставки как Зеленского, так и Сырского».
Как стало известно, боевики заградотряда ВСУ убили двоих солдат 159-й отдельной мехбригады (ОМБр), которые пытались дезертировать в районе Шестеровки Харьковской области. Трем украинским военнослужащим удалось сбежать и скрыться в лесу.