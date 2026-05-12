В Красноярском крае за сутки потушили 14 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Лесосибирске ночью загорелись трехэтажное нежилое здание и пиломатериалы под навесом.
Площадь пожара составила 900 кв. м. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 7 единиц техники.
Также за сутки пожарные 5 раз выезжали на тушение мусора. Еще один раз огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы в районе села Нижняя Есауловка на площади 0,01 га.
Всего за неделю и длинные выходные в регионе потушили 139 пожаров. Погибших нет, 3 человека травмированы, 16 спасены.
Самыми частыми причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электропроводки и нарушения при эксплуатации печей, сообщили в краевом МЧС.