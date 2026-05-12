В Бодайбо 12 мая планируют восстановить подачу холодной воды

Сейчас ведется монтаж нового оборудования для забора воды с другой стороны плотины.

Источник: Freepik

В Иркутской области сложилась напряженная гидрологическая обстановка. Из-за активного снеготаяния на севере Приангарья подтоплены 18 жилых домов и 67 участков в Катангском и Усть-Кутском районах. Однако главной проблемой стал город Бодайбо, где 10 мая из-за ледохода на реке Витим водозаборная станция «Роса» сместилась на берег, после чего водоснабжение города полностью прекратилось.

Ремонтники работали всю ночь, но восстановить станцию не удалось. Сейчас ведется монтаж нового оборудования для забора воды с другой стороны плотины. Запуск насоса планируется утром 12 мая.

Губернатор Игорь Кобзев поручил организовать подвоз воды в Бодайбо. 5 тонн уже отправлено самолетом из Иркутска, завтра 1,5 тонны доставит вертолет МЧС из Киренска. Также Ассоциация муниципальных образований направит еще 20 тонн бутилированной воды. Школы переведены на дистант, детсады закрыты. Больницу обеспечивают водой в первую очередь, возможен перевод пациентов на амбулаторное лечение. Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Ранее сообщалось о том, что в Бодайбо из-за отсутствия холодной воды закрыли школы и детские сады.

