Мошенники за неделю выманили у доверчивых жителей Красноярского края более 53 млн рублей

Только за минувшую неделю у 97 жителей Красноярского края дистанционным способом было похищено более 53 млн рублей. Сводку о мобильном мошенничестве обнародовала прокуратура.
Так, в 28 случаях злоумышленники звонили под видом сотрудников различных служб и организаций, сообщая, что деньги на счетах под угрозой, а для сохранности их нужно перевести на «безопасные счета».
23 человека пострадали в интернете, перейдя по фишинговым ссылкам на сайтах онлайн-покупок: они делали переводы через систему быстрых платежей в счет оплаты товаров и услуг, которые не получили.
В 11 случаях люди увидели в интернете рекламу о дополнительном заработке, игре на бирже и предложения об инвестировании, вступили в переписки с мошенниками, которые похитили их средства.
9 жителям в соцсетях и мессенджерах пришли фишинговые ссылки, в том числе сообщения от аккаунтов знакомых с просьбой занять денег.
Еще 26 человек пострадали в сети, попавшись на уловки неустановленных лиц путем обмана.
По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела. Прокуратура направила в суды края 51 исковое заявление: 49 — о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 18 млн рублей и два — об оспаривании договоров займа на 1,2 млн рублей. Рассмотрено и удовлетворено 78 исков на общую сумму 27,5 млн рублей.
Всего же с начала этого года от интернет-преступников пострадали уже 2056 жителей края, общий причиненный ущерб составил 855 млн рублей. Раскрыто 495 IT- преступлений. В суды направлено 277 уголовных дел об интернет-хищениях.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.