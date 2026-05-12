Часть Чуркина во Владивостоке на весь день останется без холодной воды 13 мая — адреса

Плановые ремонтные работы временно отключат холодное водоснабжение во Владивостоке
Пресс-служба Примводоканала сообщила, что 13 мая во Владивостоке будут проводиться плановые ремонтные работы, которые временно отключат холодное водоснабжение (ХВС).
С 9:00 до 23:55 без ХВС останутся жители следующих улиц:
Калинина, 82, 84, 153, 115, 115а, 115б, 173, 177, 225.
Ясеневая, 8.
Тополевая, 30.
Ольховая, 17, 19.
Берёзовая, 25.
Пихтовая, 21, 21а, 21б, 35, 35а.
Напомним, что с 12 мая во Владивостоке начаты масштабные работы на коммунальных сетях, включая плановые и аварийные мероприятия на водопроводных сетях, а также весенне-летнюю гидравлическую опрессовку теплотрасс.