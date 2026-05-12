Поиск Яндекса
Ричмонд
+8°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей

РИА Новости: защититься от клещей могут помочь скотч и некоторые эфирные масла.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Защититься от клещей, помимо репеллентов, могут помочь скотч, обмотанный вокруг штанин, и некоторые эфирные масла, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.

«Обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу может задержать ползущих клещей. Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов», — отметила врач.

По ее словам, на природу лучше надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, брюки заправлять в носки. Регулярные взаимные осмотры каждые 1−2 часа на природе обязательны, добавила Семейкина.