Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Защититься от клещей, помимо репеллентов, могут помочь скотч, обмотанный вокруг штанин, и некоторые эфирные масла, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«Обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу может задержать ползущих клещей. Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов», — отметила врач.
По ее словам, на природу лучше надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, брюки заправлять в носки. Регулярные взаимные осмотры каждые 1−2 часа на природе обязательны, добавила Семейкина.