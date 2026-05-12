В вузах Новосибирска вводят цифровые студенческие билеты и зачётки

«Теперь каждый университет, по сути, обязан передавать сведения в государственную информационную систему», — цитирует чиновника РИА Новости.
На сегодняшний день на едином портале государственных услуг уже сформировано почти пять миллионов электронных студенческих. Омельчук подтвердил, что к платформе подключились все государственные высшие учебные заведения.
При этом замминистра уточнил, что полного отказа от привычного формата пока не произошло. Студенты, желающие иметь физический носитель, всё ещё могут получить бумажный билет в своем университете. Однако, согласно прогнозу Андрея Омельчука, в ближайшие два-три года все участники процесса осознают удобство, практичность и эффективность исключительно цифрового варианта, и нужда в дублировании документа на бумаге отпадет сама собой.
