Часть жителей Хабаровска временно осталась без горячей воды

Больше тысячи домов Хабаровска остались без горячего водоснабжения. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», связано это с запланированными гидравлическими испытаниями зоны Хабаровской ТЭЦ № 3.
Напомним, ранее в АО «ДГК» предупреждали о грядущих временных отключениях. В связи с гидравлическими испытаниями трубопроводов, с 11 по 15 мая без горячей воды остались жители Краснофлотского и Кировского районов в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.
В Железнодорожном районе отключения затронут все дома, за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСов, района «Хабаровск-2» и поселка Горького, так как их обеспечат горячей водой с ХТЭЦ-1.
Кроме того, частично коммунальный ресурс будет недоступен в Центральном районе, в границах улиц Ленина (нечетная сторона) — Ленинградская — Дикопольцева — Карла Маркса — Амурский бульвар — Гоголя — Некрасова.
В указанные дни горячее водоснабжение будет отсутствовать также у потребителей Хабаровского района — села Матвеевка, Тополево.