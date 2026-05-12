Axios: Трамп хочет обсудить с командой возобновление ударов по Ирану

Глава Белого дома Дональд Трамп рассматривает возобновление ударов по Ирану. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
«Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять какие-либо военные действия против Ирана для усиления давления на режим и принуждения его к уступкам по ядерной программе», — пишет издание.
Как сообщает Axios, американский лидер также прорабатывает вариант с возвращением к сопровождению кораблей в Ормузском проливе. Среди рассматриваемых сценариев — удары по 25% выявленных целей. Трамп считает, что перемирие с Тегераном балансирует «на грани выживания».
Кроме этого, Трамп также добавил, что режим временного прекращения огня США с Ираном «дышит на ладан».
В свою очередь Тегеран передал свой ответ Вашингтону по мирному урегулированию через Пакистан. Однако президент США назвал ответ Ирана «собачим бредом».